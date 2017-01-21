! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Нед 07 жов, 2018 16:26

Gastarbaiter написав: Как же так: работы нет и работать некому? Почитайте про опыт Бадера и Фуджикуры. Поедьте в Белую Церковь и посмотрите на столбы, обклеенные объявлениями о работе для грузчиков по 10 тыс. Как же так: работы нет и работать некому? Почитайте про опыт Бадера и Фуджикуры. Поедьте в Белую Церковь и посмотрите на столбы, обклеенные объявлениями о работе для грузчиков по 10 тыс.

На счет телефона согласен - если нужна квартира - нужно экономить жестко! ( Имел ввиду, что смартфон могут подарить родственники - приятели - живущие за рубежом - которые хотят поддерживать постоянную связь).Я в целом писал, как определить - "богатая" семья или " бедная".Корень зла - низкие , не честные зарплаты. Были бы нормальные зарплаты - не нужна была помощь в покупке квартир. В мире есть коэффициент зарплат - для покупки квартиры. Если за 3-5 лет со сбережений от зарплаты - не напрягаясь - человек может купить квартиру - зарплаты в стране адекватные. Это известный показатель. Уточните детали сами.Именно поэтому - "есть вакансии" - так как оплата не серьезная и не честная. Даже у грузчика. К тому же не все смогут грузчиками работать. Тут нужно крепкое здоровье. Нужно уточнить еще - там могут быть скрытые "ямы". У нас так всегда . Но в целом - даже 350 долларов - за тяжелую -грязную работу - как у грузчика - далеко не фонтан!Не адекватные - прямо скажем - СОВКОВЫЕ - "коммунистические " зарплаты - это и начало, и конец , и суть любой проблемы в Украине и в адекватных зарплатах ПО ТРУДУ!!! решение любой проблемы. Это в СССР люди работали на голом энтузиазме - ради "счастливого будущего своих детей " за копейки. В 1991 году миллионы людей увидели - ради ЧЬЕГО СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО они пахали 70 лет, кому достались плоды их труда за 70 лет - оказывается не их детям , а все досталось нескольким семьям на грабительских условиях - сомнительным путем. Сейчас таких дураков больше нет - все хотят расчет за труд сегодня -здесь и сейчас.Считаете на квартиру нормально пахать и копить 40 лет ? Так квартира строится за месяц- два - и не может стоить 40 лет пахоты и жесткой экономии.Решать отдельно и в первую очередь проблемы молодой семьи не верно и их решить не возможно. Развитие мощное и бурное производственного сектора - при адекватных мировых зарплатах - остальное само собой уладится.