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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:11

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:
  safonovstanislav написав:
  Долярчик написав:Я зовсім не проти платити податок в 5%, коли б досягнув тої "нижньої планки статку"...

Для кого-то может быть ваш достаток покажется хорошим. Получаете больше минималки? Значит делитесь своей зарплатой с теми, кто получает минималку. Вот, например, у вас зарплата 4500 гривен, а у кого-то всего 3723 грн, почему бы, вам, со своей зарплаты, не отдать часть денег тому, кто живёт хуже вас, всего лишь какие-то 5% или 225 гривен?

... от тому Я кажу, що має бути "нижня планка статку"(50, а краще 100тис.дол на особу), до якої людина НЕ рахується "багатою"!

Почитал Ваши опусы и не понимаю как можно честно в Украине иметь статок 100 тыс уе. Не больше 500 дол. США. Если у кого-то больше - Людина багата , и сразу в ТЮРМУ!!!

Ты посмотри на него. А ниче че в США накопления на человека 12куе?

Сразу понятно че наворовал 100 куе. Вернее 100000 доларчиков:-)
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 16:26

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  Gastarbaiter написав:Как же так: работы нет и работать некому? Почитайте про опыт Бадера и Фуджикуры. Поедьте в Белую Церковь и посмотрите на столбы, обклеенные объявлениями о работе для грузчиков по 10 тыс.


На счет телефона согласен - если нужна квартира - нужно экономить жестко! ( Имел ввиду, что смартфон могут подарить родственники - приятели - живущие за рубежом - которые хотят поддерживать постоянную связь).
Я в целом писал, как определить - "богатая" семья или " бедная".
Корень зла - низкие , не честные зарплаты. Были бы нормальные зарплаты - не нужна была помощь в покупке квартир. В мире есть коэффициент зарплат - для покупки квартиры. Если за 3-5 лет со сбережений от зарплаты - не напрягаясь - человек может купить квартиру - зарплаты в стране адекватные. Это известный показатель. Уточните детали сами.

Именно поэтому - "есть вакансии" - так как оплата не серьезная и не честная. Даже у грузчика. К тому же не все смогут грузчиками работать. Тут нужно крепкое здоровье. Нужно уточнить еще - там могут быть скрытые "ямы". У нас так всегда . Но в целом - даже 350 долларов - за тяжелую -грязную работу - как у грузчика - далеко не фонтан!

Не адекватные - прямо скажем - СОВКОВЫЕ - "коммунистические " зарплаты - это и начало, и конец , и суть любой проблемы в Украине и в адекватных зарплатах ПО ТРУДУ!!! решение любой проблемы. Это в СССР люди работали на голом энтузиазме - ради "счастливого будущего своих детей " за копейки. В 1991 году миллионы людей увидели - ради ЧЬЕГО СЧАСТЛИВОГО БУДУЩЕГО они пахали 70 лет, кому достались плоды их труда за 70 лет - оказывается не их детям , а все досталось нескольким семьям на грабительских условиях - сомнительным путем. Сейчас таких дураков больше нет - все хотят расчет за труд сегодня -здесь и сейчас.
Считаете на квартиру нормально пахать и копить 40 лет ? Так квартира строится за месяц- два - и не может стоить 40 лет пахоты и жесткой экономии.

Решать отдельно и в первую очередь проблемы молодой семьи не верно и их решить не возможно. Развитие мощное и бурное производственного сектора - при адекватных мировых зарплатах - остальное само собой уладится.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  budivelnik написав:3 Якщо кількість держслужбовців( чи бізнесменів) які крадуть в мільйонах доларів= не більше 10000 - то яка різниця між скількома своїми родичами вони розділили вкрадене

Це ваша брехня. Бо кожний з цих деожслужбовців- створює багато злочинних угрупованнь - спільники його - не є держслужбовцями, а іх біля кожного може 100 може 200 , а може 1000?
Наприклад - митна служба - біля кожного митника тисячи злочинців - які -офіційно - безробітні - вони вивозять ліс, та інший контрабас - хтось бурштин, хтось сигарети та таке інше. Кожен поліцай - обкладає оброком нарокомана. Вони у безвиході кажуть - що на наркоту - 2 рази на тиждень потрібна доза, не менше, він вантажником чи прибиральником, чи мати допоможете, чи колись може вкраде велосипед - тож якось справився б без грабежів - а ось для дільничого на постійний оброк - потрібно грабувати людей,бо ттаких грошей він не має. Інколи навіть може вбивати - о складається по різному.
Я вам більш скажу - той наркоша - був би собі тихим та сконав з часом. А ось з оброком поліцейським - він стає впевненно безкарним - щоб не накоїв - та ще зобов"язанним постійно грабувати, щоб платити подать дільничому.
kalinavalera1
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