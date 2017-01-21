! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

kalinavalera1 написав: budivelnik написав:
3 Якщо кількість держслужбовців( чи бізнесменів) які крадуть в мільйонах доларів= не більше 10000 - то яка різниця між скількома своїми родичами вони розділили вкрадене
Це ваша брехня. Бо кожний з цих держслужбовців- створює багато злочинних угрупованнь - спільники його - не є держслужбовцями, а їх біля кожного не 100 , а може 10000 чи набагато більше ?....
Це Ваша тупість....
1 Ми говоримо про тих хто краде мільонами
Жоден наркоман чи човник який перевозить на собі пару деятків пачок сигарет - мільйони не вкраде
2 Так щоб Ви розуміли
а - для Держави Україна вигідно коли вивозять алкоголь чи сигарети бо податки з цього алкоголю і сигарет держава вже отримала , а труїтись цими продуктами будуть за межами України
б - саме тому що це вигідно Україні - це не вигідно ЄС і тому такий інформаційний фон по цим питанням
2 З іншого боку , провезення без мита товарів іноземного походження
а - не вигідно виробникам
б - вигідно споживачам
Виробникам не вигідно бо інотовари можуть демпінгувати
споживачам вигідно- бо вони купують товари в ціні яких відсутні мита
3 Ціни на наші сигарети/алкоголь за кордоном нижчі ніж ціни на їх алкоголь/сигарети , точно так само як ціни на їх товари в яких відсутні податки у нас коштують дешевше ніж такі самі товари які пройдуть митне оформлення...
Тому оповідання про митницю і корупцію на митниці - мають істину . але й мають підводні камінчики про які влада замовчує
Найголовніший це ціна .яка у випадку 100% сплати всіх митних платежів буде вищою
Наочним прикладом є євробляхи
Варіантів узаконення цих машин - море , але всі вони потребують додаткових витрат по 1500-5000 доларів на розмитнення кожного з авто.