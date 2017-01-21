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! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 жов, 2018 19:11
Долярчик написав: safonovstanislav написав: Долярчик написав:
Я зовсім не проти платити податок в 5%, коли б досягнув тої "нижньої планки статку"...
Для кого-то может быть ваш достаток покажется хорошим. Получаете больше минималки? Значит делитесь своей зарплатой с теми, кто получает минималку. Вот, например, у вас зарплата 4500 гривен, а у кого-то всего 3723 грн, почему бы, вам, со своей зарплаты, не отдать часть денег тому, кто живёт хуже вас, всего лишь какие-то 5% или 225 гривен?
... от тому Я кажу, що має бути "нижня планка статку"(50, а краще 100тис.дол на особу), до якої людина НЕ рахується "багатою"!
Почитал Ваши опусы и не понимаю как можно честно в Украине иметь статок 100 тыс уе. Не больше 500 дол. США. Если у кого-то больше - Людина багата , и сразу в ТЮРМУ!!!
Ты посмотри на него. А ниче че в США накопления на человека 12куе?
Сразу понятно че наворовал 100 куе. Вернее 100000 доларчиков:-)
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Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59
budivelnik написав:
3 Якщо кількість держслужбовців( чи бізнесменів) які крадуть в мільйонах доларів= не більше 10000 - то яка різниця між скількома своїми родичами вони розділили вкрадене
Це ваша брехня. Бо кожний з цих держслужбовців- створює багато злочинних угрупованнь - спільники його - не є держслужбовцями, а їх біля кожного не 100 , а може 10000 чи набагато більше ?
Наприклад - митна служба - біля кожного митника тисячи злочинців - які -офіційно - безробітні - вони вивозять ліс, та інший контрабас - хтось бурштин, хтось сигарети та таке інше. Кожен поліцай - обкладає податями нарокоманів місцевих. Вони у безвиході кажуть - що на наркоту - 2 рази на тиждень потрібна доза, то він вантажником чи прибиральником заробить, чи мати допоможете, чи колись може інколи вкраде велосипед - тож якось справився б без грабежів - а ось для дільничого на постійний оброк - потрібно грабувати людей,бо ттаких грошей він не має. Інколи навіть може вбивати - бо складається по різному.
Я вам більш скажу - той наркоша - був би собі тихим та сконав з часом. Та таких багато , з оброком поліцейським - вони стають впевненно безкарними - щоб не накоїли - та ще зобов"язанними постійно грабувати, щоб платити подать дільничому.
Біля кожного корупціонера - тисячи взяткодавців - які хочуть землю для будівництва - дармову - а потім продавати ті квартитири з урахуванням паркової зони чи розташування забудови - на 100 000 чи 200 000 долярів дорожче кожну квартиру. То він бізнесмен. А може навіть і він - "безробітний" Вони спільники з чиновником-хабарником - та нас пограбували на мільйони долярів - не тільки на суму хабаря. Забудовник нас пограбував більше в 1000 разів. А чиновник -хабарник - при ньому шавка мала - тільки допомогає.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:12
kalinavalera1 написав: budivelnik написав:
3 Якщо кількість держслужбовців( чи бізнесменів) які крадуть в мільйонах доларів= не більше 10000 - то яка різниця між скількома своїми родичами вони розділили вкрадене
Це ваша брехня. Бо кожний з цих держслужбовців- створює багато злочинних угрупованнь - спільники його - не є держслужбовцями, а їх біля кожного не 100 , а може 10000 чи набагато більше ?....
Це Ваша тупість....
1 Ми говоримо про тих хто краде мільонами
Жоден наркоман чи човник який перевозить на собі пару деятків пачок сигарет - мільйони не вкраде
2 Так щоб Ви розуміли
а - для Держави Україна вигідно коли вивозять алкоголь чи сигарети бо податки з цього алкоголю і сигарет держава вже отримала , а труїтись цими продуктами будуть за межами України
б - саме тому що це вигідно Україні - це не вигідно ЄС і тому такий інформаційний фон по цим питанням
2 З іншого боку , провезення без мита товарів іноземного походження
а - не вигідно виробникам
б - вигідно споживачам
Виробникам не вигідно бо інотовари можуть демпінгувати
споживачам вигідно- бо вони купують товари в ціні яких відсутні мита
3 Ціни на наші сигарети/алкоголь за кордоном нижчі ніж ціни на їх алкоголь/сигарети , точно так само як ціни на їх товари в яких відсутні податки у нас коштують дешевше ніж такі самі товари які пройдуть митне оформлення...
Тому оповідання про митницю і корупцію на митниці - мають істину . але й мають підводні камінчики про які влада замовчує
Найголовніший це ціна .яка у випадку 100% сплати всіх митних платежів буде вищою
Наочним прикладом є євробляхи
Варіантів узаконення цих машин - море , але всі вони потребують додаткових витрат по 1500-5000 доларів на розмитнення кожного з авто.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:04
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 19 жов, 2019 15:58
.... можливо, ця гілка оживе/стане актуальною, коли іпотеку зроблять під 12% річних!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Суб 19 жов, 2019 16:00
Долярчик написав:
.... можливо, ця гілка оживе/стане актуальною, коли іпотеку зроблять під 12% річних!
Даже если сделают. То по старой традиции будут выдавать "своим", и/или за откат.
Не говоря о том, что сама перспектива более чем туманна. И критерии будут такие, что подойдут только "молодые перспективные" депутаты, прокуроры, и т.п.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 19 жов, 2019 17:52
Долярчик написав:
.... можливо, ця гілка оживе/стане актуальною, коли іпотеку зроблять під 12% річних!
Тогда будет новый вопрос: "как молодой семье собрать на первоначальный взнос?".
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Додано: Суб 19 жов, 2019 19:36
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
.... можливо, ця гілка оживе/стане актуальною, коли іпотеку зроблять під 12% річних!
Даже если сделают. То по старой традиции будут выдавать "своим", и/или за откат.
Не говоря о том, что сама перспектива более чем туманна. И критерии будут такие, что подойдут только "молодые перспективные" депутаты, прокуроры, и т.п.
Везде вам одни откаты мерещаться. Если это будет действительно ипотека, а не госпрограмма, то никакой проблемы оформления не будет. Правда, цены вырастут мигом
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:05
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
.... можливо, ця гілка оживе/стане актуальною, коли іпотеку зроблять під 12% річних!
Даже если сделают. То по старой традиции будут выдавать "своим", и/или за откат.
Не говоря о том, что сама перспектива более чем туманна. И критерии будут такие, что подойдут только "молодые перспективные" депутаты, прокуроры, и т.п.
... все правильно написали... але!
- так би було при попередній владі! - а зараз прийшли НОВІ, які стараються/намагаються НЕ красти! - НЕ брати хабарів!
.... і, взагалі, жити ЧЕСНО!
... а там побачимо
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 19 жов, 2019 20:35
Долярчик написав:
а зараз прийшли НОВІ, які стараються/намагаються НЕ красти! - НЕ брати хабарів!
.... і, взагалі, жити ЧЕСНО!
73% найчесніших Долярчиків-обрали найчесніших керівників...
Питання-вибрали собі в керівництво найкращих серед собі подібних чи ні?
Якщо найкащих - то вони точно красти не будуть
Стару владу від влади ці найкращі обрані-вже відтіснили..
Залишилось перестати красти Долярчикам і все налагодиться,адже їхня влада також красти не буде і буде уважно слідкувати за тими 27% які за неї не голосували.
То навіщо ці істерики на цих сторінках?
Нехай долярчики почнуть з себе.а порохоботам нічого іншого не залишиться ,щоб послідувати прикладу долярчиків...
ПС
Зараз я роблю все що робив найчесніший Зе... вивчаю як загнати 40 млн доларів в офшор+як показувати після цього збитки в Україні..
долярчики- я правильно роблю?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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