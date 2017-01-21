! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Додано: Нед 07 жов, 2018 16:59

budivelnik написав: 3 Якщо кількість держслужбовців( чи бізнесменів) які крадуть в мільйонах доларів= не більше 10000 - то яка різниця між скількома своїми родичами вони розділили вкрадене 3 Якщо кількість держслужбовців( чи бізнесменів) які крадуть в мільйонах доларів= не більше 10000 - то яка різниця між скількома своїми родичами вони розділили вкрадене

Це ваша брехня. Бо кожний з цих держслужбовців- створює багато злочинних угрупованнь - спільники його - не є держслужбовцями, а їх біля кожного не 100 , а може 10000 чи набагато більше ?Наприклад - митна служба - біля кожного митника тисячи злочинців - які -офіційно - безробітні - вони вивозять ліс, та інший контрабас - хтось бурштин, хтось сигарети та таке інше. Кожен поліцай - обкладає податями нарокоманів місцевих. Вони у безвиході кажуть - що на наркоту - 2 рази на тиждень потрібна доза, то він вантажником чи прибиральником заробить, чи мати допоможете, чи колись може інколи вкраде велосипед - тож якось справився б без грабежів - а ось для дільничого на постійний оброк - потрібно грабувати людей,бо ттаких грошей він не має. Інколи навіть може вбивати - бо складається по різному.Я вам більш скажу - той наркоша - був би собі тихим та сконав з часом. Та таких багато , з оброком поліцейським - вони стають впевненно безкарними - щоб не накоїли - та ще зобов"язанними постійно грабувати, щоб платити подать дільничому.Біля кожного корупціонера - тисячи взяткодавців - які хочуть землю для будівництва - дармову - а потім продавати ті квартитири з урахуванням паркової зони чи розташування забудови - на 100 000 чи 200 000 долярів дорожче кожну квартиру. То він бізнесмен. А може навіть і він - "безробітний" Вони спільники з чиновником-хабарником - та нас пограбували на мільйони долярів - не тільки на суму хабаря. Забудовник нас пограбував більше в 1000 разів. А чиновник -хабарник - при ньому шавка мала - тільки допомогає.