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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:09

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

  budivelnik написав:Залишилось перестати красти Долярчикам

... так я і не краду!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 13:23

Re: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

.... цікаво, на скільки % зростуть ціни на РН, коли запустять іпотеку під 12-13%?

- можливо, то зараз вигідніше взяти іпотеку під 18%?(чи скільки там в приваті? ) :)
- бо, якщо ціни додадуть 40-50%, то пропадає сенс в тій іпотеці під 12-13%!

- чи я помиляюсь?
- якщо помиляюсь, то покажіть на цифрах - де там буде вигода?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:41

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Залишилось перестати красти Долярчикам
.. так я і не краду!
Ще раз
Якщо 92% підприємців/підприємств і їх працівники знаходяться на загальній системі виплачуючи 40-60% від доходу у вигляді податків . а 8% знаходяться на єдиному податку і виплачують фіксовану 1500 грн не залежно від доходу.... то хоча цих 8% і діють в правоввому полі-з точки зору 92% - вони просто крадуть і нічим не кращі від олігархів,просто олігархів 100 і вони крадуть по 0,1 млрд грн в рік(але крадуть згідно з прийнятими ВР законами), а 8% хитровимаханих 1 млн і вони крадуть по 0,0001 млрд і вони також крадуть згідно чинного законодавства.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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