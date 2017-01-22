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! Петиція ! Як забезпечити
житлом молоду сім'ю.

! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 11:03

  Долярчик написав:Ну що, тепер як хочуть запускати іпотеку під 10%, то може для початку, дали б її сім'ям в яких 2-3 дійтей?

А взагалі, щоб стимулювати приріст населення, потрібно зробити так:
- є 1 дитина - дають іпотеку під 10%
- є 2 дитини - під 8 %
- є 3 і більше дітей - під 6%

А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%

Тобто, хочете під низькі %% іпотеку - клепайте дітей! :D
Збільшуйте і омолоджуйте населення України!

Кому это "население" и дети в Украине нужны? Для чего?
Керманычи не знают что делать даже с оставшимися и выжившими (пока).

А для производства детей на экспорт есть отдельные заведения. Недавно писали про них, что из-за карантина иностранцы не могут забрать свои заказы :)
И для производства детей такие узкоспециализированные конторы более эффективны, чем Ваш аматорский подход.

Тем более, у Вас жилищный вопрос решён :)
Так что не нужно подгонять свои хотелки, под якобы "актуальні проблеми сьогодення" :)

Или по Вашей логике, идеальная система такова:
1. украинцы штампуют детей
2. им за это квартиры на шаровых или льготных условиях
3. Квартиры сдаются этим же подрастающим детям
4. Когда дети вырастают до трудоспособного возраста - они сразу же трудоустраиваются на стройки новых квартир
5. Клепают новых детей
6. PROFIT!!!!!!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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