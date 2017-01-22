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житлом молоду сім'ю. ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю. + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 24252627 Додано: Нед 14 чер, 2020 11:03 Долярчик написав: Ну що, тепер як хочуть запускати іпотеку під 10%, то може для початку, дали б її сім'ям в яких 2-3 дійтей?



А взагалі, щоб стимулювати приріст населення, потрібно зробити так:

- є 1 дитина - дають іпотеку під 10%

- є 2 дитини - під 8 %

- є 3 і більше дітей - під 6%



А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%



Тобто, хочете під низькі %% іпотеку - клепайте дітей!

Збільшуйте і омолоджуйте населення України! Ну що, тепер як хочуть запускати іпотеку під 10%, то може для початку, дали б її сім'ям в яких 2-3 дійтей?А взагалі, щоб стимулювати приріст населення, потрібно зробити так:- є 1 дитина - дають іпотеку під 10%- є 2 дитини - під 8 %- є 3 і більше дітей - під 6%А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%Тобто, хочете під низькі %% іпотеку - клепайте дітей!Збільшуйте і омолоджуйте населення України!

Кому это "население" и дети в Украине нужны? Для чего?

Керманычи не знают что делать даже с оставшимися и выжившими (пока).



А для производства детей на экспорт есть отдельные заведения. Недавно писали про них, что из-за карантина иностранцы не могут забрать свои заказы

И для производства детей такие узкоспециализированные конторы более эффективны, чем Ваш аматорский подход.



Тем более, у Вас жилищный вопрос решён

Так что не нужно подгонять свои хотелки, под якобы "актуальні проблеми сьогодення"



Или по Вашей логике, идеальная система такова:

1. украинцы штампуют детей

2. им за это квартиры на шаровых или льготных условиях

3. Квартиры сдаются этим же подрастающим детям

4. Когда дети вырастают до трудоспособного возраста - они сразу же трудоустраиваются на стройки новых квартир

5. Клепают новых детей

6. PROFIT!!!!!! Кому это "население" и дети в Украине нужны? Для чего?Керманычи не знают что делать даже с оставшимися и выжившими (пока).А для производства детей на экспорт есть отдельные заведения. Недавно писали про них, что из-за карантина иностранцы не могут забрать свои заказыИ для производства детей такие узкоспециализированные конторы более эффективны, чем Ваш аматорский подход.Тем более, у Вас жилищный вопрос решёнТак что не нужно подгонять свои хотелки, под якобы "актуальні проблеми сьогодення"Или по Вашей логике, идеальная система такова:1. украинцы штампуют детей2. им за это квартиры на шаровых или льготных условиях3. Квартиры сдаются этим же подрастающим детям4. Когда дети вырастают до трудоспособного возраста - они сразу же трудоустраиваются на стройки новых квартир5. Клепают новых детей6. PROFIT!!!!!! Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

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