! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.

Долярчик написав:Ну що, тепер як хочуть запускати іпотеку під 10%, то може для початку, дали б її сім'ям в яких 2-3 дійтей?
А взагалі, щоб стимулювати приріст населення, потрібно зробити так:
- є 1 дитина - дають іпотеку під 10%
- є 2 дитини - під 8 %
- є 3 і більше дітей - під 6%
А всім решта давати, як і зараз - під 14-16%
Тобто, хочете під низькі %% іпотеку - клепайте дітей!
Збільшуйте і омолоджуйте населення України!
Кому это "население" и дети в Украине нужны? Для чего?
Керманычи не знают что делать даже с оставшимися и выжившими (пока).
А для производства детей на экспорт есть отдельные заведения. Недавно писали про них, что из-за карантина иностранцы не могут забрать свои заказы
И для производства детей такие узкоспециализированные конторы более эффективны, чем Ваш аматорский подход.
Тем более, у Вас жилищный вопрос решён
Так что не нужно подгонять свои хотелки, под якобы "актуальні проблеми сьогодення"
Или по Вашей логике, идеальная система такова:
1. украинцы штампуют детей
2. им за это квартиры на шаровых или льготных условиях
3. Квартиры сдаются этим же подрастающим детям
4. Когда дети вырастают до трудоспособного возраста - они сразу же трудоустраиваются на стройки новых квартир
5. Клепают новых детей
6. PROFIT!!!!!!