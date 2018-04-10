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Microsoft заблокувала
встановлення Windows 10

Microsoft заблокувала встановлення Windows 10
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:43

Microsoft заблокувала встановлення Windows 10

Пропонуємо до обговорення:
Мова йде про моделі Toshiba XG4, XG5 і BG3, повідомляє «wp-seven.ru».

Дивися повний текст Microsoft заблокувала встановлення Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:44

это эпично...
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:18

Эта десятка - вообще какое-то недоразумение
Всё IMHO
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