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"Київводоканал" виплатить
акціонерам 11,3 млн грн...

"Київводоканал" виплатить акціонерам 11,3 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:46

"Київводоканал" виплатить акціонерам 11,3 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" за підсумками 2017 року виплатить акціонерам 11 млн 296,5 тис. грн дивідендів.

Дивися повний текст "Київводоканал" виплатить акціонерам 11,3 млн грн дивідендів за 2017 р.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:46

Не так давно Киевводоканал говорил о задолженности населением 3 млд. (4 или общей) и невозможности закупать материалы для ремонта изношенных (70%) теплосетей. А оно вона как
Moimir
 
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