ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" за підсумками 2017 року виплатить акціонерам 11 млн 296,5 тис. грн дивідендів.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 12:46
"Київводоканал" виплатить акціонерам 11,3 млн грн...
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Дивися повний текст "Київводоканал" виплатить акціонерам 11,3 млн грн дивідендів за 2017 р.
Додано: Чет 17 тра, 2018 12:46
Не так давно Киевводоканал говорил о задолженности населением 3 млд. (4 или общей) и невозможности закупать материалы для ремонта изношенных (70%) теплосетей. А оно вона как
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:11
прибыль растёт, а потребителям опять готовят повышение тарифов...
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