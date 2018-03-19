За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроект про трансплантацію у другому читанні і в цілому.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 13:46
Рада ухвалила законопроект про трансплантацію у другому...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроект про трансплантацію у другому читанні і в цілому.
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:49
dexter, незаможні громадяни в Україні отримують субсидію і взагалі не переживають про комунальні платежі.
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