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Рада ухвалила законопроект про
трансплантацію у другому...

Рада ухвалила законопроект про трансплантацію у другому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 13:46

Рада ухвалила законопроект про трансплантацію у другому...

Пропонуємо до обговорення:
За відповідне рішення проголосували 255 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада ухвалила законопроект про трансплантацію у другому читанні і в цілому.
R2
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dexter, незаможні громадяни в Україні отримують субсидію і взагалі не переживають про комунальні платежі.
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