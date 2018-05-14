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Закон про валюту дає "зелене
світло" для більш швидкої...

Закон про валюту дає "зелене світло" для більш швидкої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:44

Закон про валюту дає "зелене світло" для більш швидкої...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у повідомленні Національного банку України (НБУ) у Facebook.

Дивися повний текст Закон про валюту дає "зелене світло" для більш швидкої валютної лібералізації, - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:44

закон не читал, интересно он займы в валюте разрешает для физ лиц?
yuluk
 
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