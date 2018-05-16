Документ підтримали 253 парламентаря.
Дивися повний текст Парламент ухвалив за основу президентський закон про валюту.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:23
Парламент ухвалив за основу президентський закон про валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Парламент ухвалив за основу президентський закон про валюту.
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:23
Без честных - справедливых судов и адекватной прокуратуры - всё это филькина грамота.
Зараз переглядають цей форум: myshapiton, trix_kr і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|