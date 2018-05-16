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Парламент ухвалив за основу
президентський закон про валюту

Парламент ухвалив за основу президентський закон про валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:23

Парламент ухвалив за основу президентський закон про валюту

Пропонуємо до обговорення:
Документ підтримали 253 парламентаря.

Дивися повний текст Парламент ухвалив за основу президентський закон про валюту.
R2
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anton_gms
 
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