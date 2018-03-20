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ГПУ завершила розслідування
гучної справи про...

ГПУ завершила розслідування гучної справи про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:48

ГПУ завершила розслідування гучної справи про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у соцмережі.

Дивися повний текст ГПУ завершила розслідування гучної справи про перестрілку поліцейських у Княжичах.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:48

"Проходят по делу" это и весь результат почти 2х летней работы?
sena_2008atp
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