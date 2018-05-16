RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Європарламент зробив крок
до виділення Україні €1 млрд

Європарламент зробив крок до виділення Україні €1 млрд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:09

Європарламент зробив крок до виділення Україні €1 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Рішення було прийнято сьогодні, 17 травня, повідомляє Deutsche Welle.

Дивися повний текст Європарламент зробив крок до виділення Україні €1 млрд.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81972
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 17:09

Так помощи или кредита ?
civ
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Елена354, trix_kr і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні 1 ... 12, 13, 14
R2 » Сер 16 тра, 2018 12:59
138 7090
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 17:11
trix_kr
Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу 1, 2, 3
R2 » Чет 17 тра, 2018 11:34
25 1256
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 16:49
vladimir07
В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль
R2 » Чет 17 тра, 2018 08:35
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 08:36
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.