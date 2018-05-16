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Європарламент зробив крок до виділення Україні €1 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Рішення було прийнято сьогодні, 17 травня, повідомляє Deutsche Welle.
Дивися повний текст Європарламент зробив крок до виділення Україні €1 млрд
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Додано: Чет 17 тра, 2018 17:09
Так помощи или кредита ?
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