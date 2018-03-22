Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає пріоритетом переорієнтацію центрів зайнятості на підтримку створення робочих місць.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:10
Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку створення робочих місць - Гройсман.
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:10
Каким образом эти центры переориентируются? :))) Объявления о вакансия постить на Ворк УА и Работа УА
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