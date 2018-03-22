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Центри зайнятості повинні
переорієнтуватися на підтримку...

Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:10

Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає пріоритетом переорієнтацію центрів зайнятості на підтримку створення робочих місць.

Дивися повний текст Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку створення робочих місць - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:10

Каким образом эти центры переориентируются? :))) Объявления о вакансия постить на Ворк УА и Работа УА
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