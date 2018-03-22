Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає пріоритетом переорієнтацію центрів зайнятості на підтримку створення робочих місць.
Дивися повний текст Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку створення робочих місць - Гройсман.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:10
Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центри зайнятості повинні переорієнтуватися на підтримку створення робочих місць - Гройсман.
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:10
Каким образом эти центры переориентируются? :))) Объявления о вакансия постить на Ворк УА и Работа УА
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:26
А может лучше закрыть эти центры? Сколько денег из бюджета тянут, а толку нет совсем! 6-12 месяцев пособия можно и просто на карточку людям скинуть, а документы принимать 1 человека хватит и по интернету. А то никому не нужные семинары, тренинги проводят, а люди только на проезд зря тратятся. Работу все равно никто не ищет - их главная задача побыстрее снять с учета под любым предлогом или довести человека, чтоб сам снялся
|