Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман
Дивися повний текст Монетизація субсидій почнеться в 2019 році.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:21
Монетизація субсидій почнеться в 2019 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Монетизація субсидій почнеться в 2019 році.
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:21
еще бы огромный штраф ввести за систематическое накручивание липовых долгов населению Облэнерго, облгазами и т.п.
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