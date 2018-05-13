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Монетизація субсидій
почнеться в 2019 році

Монетизація субсидій почнеться в 2019 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:21

Монетизація субсидій почнеться в 2019 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Дивися повний текст Монетизація субсидій почнеться в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:21

еще бы огромный штраф ввести за систематическое накручивание липовых долгов населению Облэнерго, облгазами и т.п.
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