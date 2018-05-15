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Парламент планує спростити доступ до кредитів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:35
Пропонуємо до обговорення:
Нардепи підтримали законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування".
Дивися повний текст Парламент планує спростити доступ до кредитів
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:35
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