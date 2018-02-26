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Fitch відзначає вразливість
emerging markets в зв'язку...

Fitch відзначає вразливість emerging markets в зв'язку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:48

Fitch відзначає вразливість emerging markets в зв'язку...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш уразливими країнами агентство називає Україну, Туреччину та Аргентину.

Дивися повний текст Fitch відзначає вразливість emerging markets в зв'язку зі зростанням боргу до понад $19 трлн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:48

самое интересное начнется с Китая и мы все вернемся в мир дефицита и блата
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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