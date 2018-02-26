Найбільш уразливими країнами агентство називає Україну, Туреччину та Аргентину.
Дивися повний текст Fitch відзначає вразливість emerging markets в зв'язку зі зростанням боргу до понад $19 трлн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 тра, 2018 22:48
Fitch відзначає вразливість emerging markets в зв'язку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Fitch відзначає вразливість emerging markets в зв'язку зі зростанням боргу до понад $19 трлн.
Додано: Чет 17 тра, 2018 22:48
самое интересное начнется с Китая и мы все вернемся в мир дефицита и блата
Ну,за справедливость!
|