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Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:43
Пропонуємо до обговорення:
У Фінляндії спрощують процедуру працевлаштування іноземців із країн за межами Європейської економічної зони.
Дивися повний текст Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців - ЗМІ
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:43
Фины тоже хотят получить пачку украинцев.
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pibodi
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