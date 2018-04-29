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Фінляндія вирішила спростити
працевлаштування іноземців...

Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:43

Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців...

Пропонуємо до обговорення:
У Фінляндії спрощують процедуру працевлаштування іноземців із країн за межами Європейської економічної зони.

Дивися повний текст Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:43

Фины тоже хотят получить пачку украинцев.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:40

IT-шники из Украины не поедут. Деньги не намного больше чем в Украине платят, а жизнь подороже, чем в Украине.
link654
 
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