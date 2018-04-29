У Фінляндії спрощують процедуру працевлаштування іноземців із країн за межами Європейської економічної зони.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:43
Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців...
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Дивися повний текст Фінляндія вирішила спростити працевлаштування іноземців - ЗМІ.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:40
IT-шники из Украины не поедут. Деньги не намного больше чем в Украине платят, а жизнь подороже, чем в Украине.
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