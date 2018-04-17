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Євросоюз не готовий до
подальшого розширення - Макрон

Євросоюз не готовий до подальшого розширення - Макрон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:20

Євросоюз не готовий до подальшого розширення - Макрон

Пропонуємо до обговорення:
Президент Франції Емманюель Макрон вважає несвоєчасним порушувати питання про перспективу розширення Європейського союзу.

Дивися повний текст Євросоюз не готовий до подальшого розширення - Макрон.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:20

Это посыл не для сербов и боснийцев, а для Украины и Молдовы
max_us_ua
 
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