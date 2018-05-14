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"Укрзалізниця" вже в травні
підвищить ціну квитків

"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:21

"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків

Пропонуємо до обговорення:
Загальна індексація складе 25%.

Дивися повний текст "Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:21

За качество обслуживания уже не вспоминают.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:56

Re: 25

разве сейчас дешево?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:06

Я за 500 грн летаю из Польши в Грецию. А тут какое то купе старое за 500 грн продают...
eu331985
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:18

eu331985 хах, 500грн, Москва-Киев-Москва 6000, и это не СВ
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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