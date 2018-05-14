Загальна індексація складе 25%.
Дивися повний текст "Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:21
"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:56
Re: 25
разве сейчас дешево?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:06
Я за 500 грн летаю из Польши в Грецию. А тут какое то купе старое за 500 грн продают...
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