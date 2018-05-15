"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків

Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:54

Очередной подарок украинцам к началу сезона отпусков. Благодаря повышенному спросу в летний период у "Укрзализниці" появилась хорошая возможность срубить побольше бабла. Законы рынка "спрос-предложение" здесь не работают, а просто элементарное жлобство. При этом никто и не думает повышать качество услуг. Продолжают использоваться убитые плацкарты и купе времен СССР, а нормально купить ЖД-билеты (не верхние и не возле туалета) для семьи с детьми, собравшейся ехать на море, даже за 45 дней до поездки - большая проблема. В ЖД-кассах - мест по прежнему нет - только верхние и возле сортира. А в интернете - мгновенно все хорошие места выкупаются в первые 10-20 минут с момента открытия продажи, и следующие вагоны на продажу сразу не выставляются. Надо тратить время, ждать, "ловить", заглядывать в интернет, отвлекаться от работы, чтобы купить билеты. Ну не ехать же на ЖД-вокзал в кассы! Больше всего возмущает принцип покупки билетов через сайт УЗ. Зашел на сайт, выбрал дату, поезд, вагон, 4 места в купе для всей семьи, и ... пока вбиваешь фамилии и снимаешь галочки за ненужный чай за 10 грн (он столько не стоит, тем более, в поезде!), кладешь заказ в корзину, и... тебе система радостно сообщает: место №13 уже кто-то выкупил. Это что же - для какого-то члена семьи брать место в соседнем купе? Заказ срывается, выбирается следующее купе, и... там тоже кто-то успел постараться - купили быстрее, чем ты. Из-за искусственного ажиотажа случайно лоханулся и купил детям взрослые билеты (просто забыл указать, что нужен детский). Зато проскочил, купил, и то, хорошо...

В нашей стране никогда ничего не будет сделано по-человечески. Только тарифы повышают, а народ считают за бы***.

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!