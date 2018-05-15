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"Укрзалізниця" вже в травні
підвищить ціну квитків

"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:21

"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків

Пропонуємо до обговорення:
Загальна індексація складе 25%.

Дивися повний текст "Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:21

За качество обслуживания уже не вспоминают.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:56

Re: 25

разве сейчас дешево?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:06

Я за 500 грн летаю из Польши в Грецию. А тут какое то купе старое за 500 грн продают...
eu331985
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:18

eu331985 хах, 500грн, Киев-Москва-Киев 6000, и это не СВ
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:54

Очередной подарок украинцам к началу сезона отпусков. Благодаря повышенному спросу в летний период у "Укрзализниці" появилась хорошая возможность срубить побольше бабла. Законы рынка "спрос-предложение" здесь не работают, а просто элементарное жлобство. При этом никто и не думает повышать качество услуг. Продолжают использоваться убитые плацкарты и купе времен СССР, а нормально купить ЖД-билеты (не верхние и не возле туалета) для семьи с детьми, собравшейся ехать на море, даже за 45 дней до поездки - большая проблема. В ЖД-кассах - мест по прежнему нет - только верхние и возле сортира. А в интернете - мгновенно все хорошие места выкупаются в первые 10-20 минут с момента открытия продажи, и следующие вагоны на продажу сразу не выставляются. Надо тратить время, ждать, "ловить", заглядывать в интернет, отвлекаться от работы, чтобы купить билеты. Ну не ехать же на ЖД-вокзал в кассы! Больше всего возмущает принцип покупки билетов через сайт УЗ. Зашел на сайт, выбрал дату, поезд, вагон, 4 места в купе для всей семьи, и ... пока вбиваешь фамилии и снимаешь галочки за ненужный чай за 10 грн (он столько не стоит, тем более, в поезде!), кладешь заказ в корзину, и... тебе система радостно сообщает: место №13 уже кто-то выкупил. Это что же - для какого-то члена семьи брать место в соседнем купе? Заказ срывается, выбирается следующее купе, и... там тоже кто-то успел постараться - купили быстрее, чем ты. Из-за искусственного ажиотажа случайно лоханулся и купил детям взрослые билеты (просто забыл указать, что нужен детский). Зато проскочил, купил, и то, хорошо...
В нашей стране никогда ничего не будет сделано по-человечески. Только тарифы повышают, а народ считают за бы***.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:20

  eu331985 написав:Я за 500 грн летаю из Польши в Грецию. А тут какое то купе старое за 500 грн продают...

Проедъся на поезде
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:36

Крутооо, теперь смело билетами ж/д можно в инстаграм хвастаться))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:38

Несколько дней назал брал авиа Франкфурт-Киев, Люфтганза без багажа 27 евро с питанием))
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:56

хорошая цена. 27 евро. Я вот сейчас Познань-Париж купил визз ейр за 23 евро... Нафиг та жд с ее ценами...
eu331985
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