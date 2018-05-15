|
|
|
"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:04
eu331985 написав:
хорошая цена. 27 евро. Я вот сейчас Познань-Париж купил визз ейр за 23 евро... Нафиг та жд с ее ценами...
Зачем сравнивать самолет с поездом. В Германии, к примеру, из Дортмунда в Берлин поезд стоит 70-80 евро в одну сторону. Из Дортмунда в Киев за 60 евро летал туда и обратно, в Катовице из Дортмунда туда и обратно за 20 евро. В Прагу самолётом туда и обратно 60 евро. За такие деньги за пределы Германии не выеду на поезде.
-
link654
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:14
antonivs3 написав:
eu331985 хах, 500грн, Киев-Москва-Киев 6000, и это не СВ
Год назад Киев-Харьков СВ за 400 гривен ))) разные поезда - разные цены
-
link654
-
-
- Повідомлень: 404
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|