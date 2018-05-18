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"Укрзалізниця" вже в травні
підвищить ціну квитків

"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:04

  eu331985 написав:хорошая цена. 27 евро. Я вот сейчас Познань-Париж купил визз ейр за 23 евро... Нафиг та жд с ее ценами...

Зачем сравнивать самолет с поездом. В Германии, к примеру, из Дортмунда в Берлин поезд стоит 70-80 евро в одну сторону. Из Дортмунда в Киев за 60 евро летал туда и обратно, в Катовице из Дортмунда туда и обратно за 20 евро. В Прагу самолётом туда и обратно 60 евро. За такие деньги за пределы Германии не выеду на поезде.
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:14

  antonivs3 написав:eu331985 хах, 500грн, Киев-Москва-Киев 6000, и это не СВ

Год назад Киев-Харьков СВ за 400 гривен ))) разные поезда - разные цены
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:06

Эти скоты на некоторые направления придерживают билеты чтобы продать их уже по новым ценам. Особенно на те, где коэффициент фирменности не зашкаливает.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:21

  link654 написав: Зачем сравнивать самолет с поездом. В Германии, к примеру, из Дортмунда в Берлин поезд стоит 70-80 евро в одну сторону. Из Дортмунда в Киев за 60 евро летал туда и обратно, в Катовице из Дортмунда туда и обратно за 20 евро. В Прагу самолётом туда и обратно 60 евро. За такие деньги за пределы Германии не выеду на поезде.

Сравниваем потому, что в кошельке у немца несравнимая с украинцем сумма. И правительству там небезразлична эта сумма - например, у моего ребенка сейчас период экзаменов, и им сказали, что если у кого то тяжело с деньгами, приходится работать во время сессии и учиться, то можно получить мат.помощь (300 евро) для того чтобы иметь время для подготовки к экзаменам. В итоге все кто работает получили эту помощь. Да, и для этого не надо доходы всех своих родственников показывать))
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:40

  Moimir написав: Сравниваем потому, что в кошельке у немца несравнимая с украинцем сумма. И правительству там небезразлична эта сумма - например, у моего ребенка сейчас период экзаменов, и им сказали, что если у кого то тяжело с деньгами, приходится работать во время сессии и учиться, то можно получить мат.помощь (300 евро) для того чтобы иметь время для подготовки к экзаменам. В итоге все кто работает получили эту помощь. Да, и для этого не надо доходы всех своих родственников показывать))

а где ребенок учится? И сколько обучение в семестр стоит и, в месяц расход какой (жилье, питание, пр.)?
Деньги
 
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