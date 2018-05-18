|
|
|
"Укрзалізниця" вже в травні підвищить ціну квитків
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:04
eu331985 написав:
хорошая цена. 27 евро. Я вот сейчас Познань-Париж купил визз ейр за 23 евро... Нафиг та жд с ее ценами...
Зачем сравнивать самолет с поездом. В Германии, к примеру, из Дортмунда в Берлин поезд стоит 70-80 евро в одну сторону. Из Дортмунда в Киев за 60 евро летал туда и обратно, в Катовице из Дортмунда туда и обратно за 20 евро. В Прагу самолётом туда и обратно 60 евро. За такие деньги за пределы Германии не выеду на поезде.
-
link654
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:14
antonivs3 написав:
eu331985 хах, 500грн, Киев-Москва-Киев 6000, и это не СВ
Год назад Киев-Харьков СВ за 400 гривен ))) разные поезда - разные цены
-
link654
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:06
Эти скоты на некоторые направления придерживают билеты чтобы продать их уже по новым ценам. Особенно на те, где коэффициент фирменности не зашкаливает.
-
Poleg
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 23.03.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:21
link654 написав:
Зачем сравнивать самолет с поездом. В Германии, к примеру, из Дортмунда в Берлин поезд стоит 70-80 евро в одну сторону. Из Дортмунда в Киев за 60 евро летал туда и обратно, в Катовице из Дортмунда туда и обратно за 20 евро. В Прагу самолётом туда и обратно 60 евро. За такие деньги за пределы Германии не выеду на поезде.
Сравниваем потому, что в кошельке у немца несравнимая с украинцем сумма. И правительству там небезразлична эта сумма - например, у моего ребенка сейчас период экзаменов, и им сказали, что если у кого то тяжело с деньгами, приходится работать во время сессии и учиться, то можно получить мат.помощь (300 евро) для того чтобы иметь время для подготовки к экзаменам. В итоге все кто работает получили эту помощь. Да, и для этого не надо доходы всех своих родственников показывать))
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:40
Moimir написав:
Сравниваем потому, что в кошельке у немца несравнимая с украинцем сумма. И правительству там небезразлична эта сумма - например, у моего ребенка сейчас период экзаменов, и им сказали, что если у кого то тяжело с деньгами, приходится работать во время сессии и учиться, то можно получить мат.помощь (300 евро) для того чтобы иметь время для подготовки к экзаменам. В итоге все кто работает получили эту помощь. Да, и для этого не надо доходы всех своих родственников показывать))
а где ребенок учится? И сколько обучение в семестр стоит и, в месяц расход какой (жилье, питание, пр.)?
-
Деньги
-
-
- Повідомлень: 533
- З нами з: 13.06.13
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:03
Деньги написав:
а где ребенок учится? И сколько обучение в семестр стоит и, в месяц расход какой (жилье, питание, пр.)?
В Германии бесплатное образование ( исключение, с этого года, одна земля). Сайту посольства Германии, в отличии от Госстата верить можно)). Минимум - 720 евро/месяц - требование посольства. Этих денег, если жить в общежитии (варианты), НЕ готовить дома хватает с головой на все.
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|