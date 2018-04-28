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Китайська приватна компанія випробувала власну ракету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:21
Пропонуємо до обговорення:
Перший приватний виробник ракет у Китаї, компанія OneSpace Technology, успішно випробувала свою ракету-носій OS-X Chongqing Liangjiang Star.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:21
Интересно, у кого украли или купили? КНДР?
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Суб 28 кві, 2018 10:37
rjkz