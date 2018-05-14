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Найбільший 3D-принтер у
світі показали в Австралії

Найбільший 3D-принтер у світі показали в Австралії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:23

Найбільший 3D-принтер у світі показали в Австралії

Пропонуємо до обговорення:
Австралійська Titomic представила найбільший у світі 3D-принтер, який може виготовляти металеві вироби.

Дивися повний текст Найбільший 3D-принтер у світі показали в Австралії.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:23

Страны, производящие массу потребительских товаров, будут в накладе. Но сырьевой придаток Украина - нет, хоть с этим повезло
max_us_ua
 
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