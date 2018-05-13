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Частка українців із зарплатою
понад 10 тис. грн зросла...

Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:09

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  Moimir написав:Цифры все меньше стали что то значить. Какой то параллельный мир Госстата

ну хз. с точки зрения методик вычисления таких показателей, у госстата есть возможность напрямую манипулировать зп бюджетников. и косвенно зп вне бюджетной сферы, через уровень минималки.
хотя, судя по родному Харькову такие зп и есть.
вы ж учтите, что:
Також зазначається, що найбільший відсоток працівників із зарплатами вище ніж 10-15 тис. грн зафіксовано у таких галузях, як фармацевтична промисловість, металургія та енергетика.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:30

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  trix_kr написав:оформляется как СПД на 3-ей группе?

И идут в статистику, как получающие минималку
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:19

  Faceless написав:
  trix_kr написав:оформляется как СПД на 3-ей группе?

И идут в статистику, как получающие минималку

А где это такое написано, просто интересно.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:03

  BIGor написав:
  Faceless написав:
  trix_kr написав:оформляется как СПД на 3-ей группе?

И идут в статистику, как получающие минималку

А где это такое написано, просто интересно.

Звіт з ЄСВ, (Таблиця 2 Додаток 5)
Там указана за каждый месяц сумма ЗП, которую сам себе платит ФОП (это как правило минималка) и ЕСВ, начисленный на эту ЗП.
Вот эту статистику и получают службы типа Госстата.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:59

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  Faceless написав:(это как правило минималка)

Как чиё правило? Я вот знаю тех, кто пишет всю сумму, в надежде на хорошую пенсию. То что вы и все ваши кенты в Киеве и округе пишут иное - так это ж не вся Украина :)
Видите как круто то получилось. 1/5 имеет доход более 10-ки :D
trix_kr
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:14

  trix_kr написав:
  Faceless написав:(это как правило минималка)

Как чиё правило? Я вот знаю тех, кто пишет всю сумму, в надежде на хорошую пенсию. То что вы и все ваши кенты в Киеве и округе пишут иное - так это ж не вся Украина :)
Видите как круто то получилось. 1/5 имеет доход более 10-ки :D


Надежда умирает последней. Но пенсию будут считать не по записям, а по реально уплаченному баблу.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:47

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

trix_kr написав:
  Faceless написав:(это как правило минималка)

Как чиё правило? Я вот знаю тех, кто пишет всю сумму, в надежде на хорошую пенсию. То что вы и все ваши кенты в Киеве и округе пишут иное - так это ж не вся Украина :)
Видите как круто то получилось. 1/5 имеет доход более 10-ки :D


Подавляющее большинство пишет минималку, те, кто пишет больше и готов платить ЕСВ больше - редкое исключение. Максимум пару процентов.
С меня ЕСВ идёт максимальный, если уж вы так переживаете
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Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:53

  Ratatui написав:Надежда умирает последней. Но пенсию будут считать не по записям, а по реально уплаченному баблу.

Если будут считать вообще.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 06:39

Re: Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла..

  Faceless написав:Подавляющее большинство пишет минималку, те, кто пишет больше и готов платить ЕСВ больше - редкое исключение. Максимум пару процентов

Снова Ваша статистика? Факты будут? Например как те, что по статистике Ваших сообщений за последний месяцок вы посты ваяите раз в пол часа\час. начинаете с 9-00 и заканчиваете в 22-00 Интересно, по статистике, когда вы работаете, семьей занимаетесь? Или Ваша работа - посты ваять? :)
  Faceless написав:С меня ЕСВ идёт максимальный, если уж вы так переживаете

Ну вы же не пустозвон. Скрины можете привести с начала года. Правда?
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