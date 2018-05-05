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Порошенко пообіцяв Дніпру якісний аеропорт, комфортний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:24
Пропонуємо до обговорення:
Голова держави зазначив, що Дніпро, як і столиця, й інші українські міста, повинен мати якісний і ефективний аеропорт, передає прес-служба Дніпропетровської ОДА.
Дивися повний текст Порошенко пообіцяв Дніпру якісний аеропорт, комфортний для туристів
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R2
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:24
- А долго ждать инвестора?
- Если ждать, то долго.
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sal
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:35
..а кто-то вообще учитывает ВСЕ его "обещания"?..млжет с каждой такой "морды из телевизора" брать хотя-бы по мин.прожиточному уровню за КАЖДОЕ розданное им обещание? - так глядишь и бюджет районного ПФУ насобирается за срок их "каденций"... :)
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maestro71
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:37
А ближе к выборам - новый комфортный космодром
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:22
Тада туристы туда попрут токо успевай деньги собирать
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:59
Правильно, вложить 500 млн. долл. минимум в реконструкцию, чтобы Коломойский и дальше никого не пускал в аэропорт, ага.
П. С. А какая разнца, какие цены на внутренние авиарейсы, ими все равно летает понт пассажиров, и то - одне и те же по десятку-сотне раз в год, потому что работодатель оплачвает
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max_us_ua
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