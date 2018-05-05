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Порошенко пообіцяв Дніпру
якісний аеропорт, комфортний...

Порошенко пообіцяв Дніпру якісний аеропорт, комфортний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:24

Порошенко пообіцяв Дніпру якісний аеропорт, комфортний...

Пропонуємо до обговорення:
Голова держави зазначив, що Дніпро, як і столиця, й інші українські міста, повинен мати якісний і ефективний аеропорт, передає прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Дивися повний текст Порошенко пообіцяв Дніпру якісний аеропорт, комфортний для туристів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:24

- А долго ждать инвестора?
- Если ждать, то долго.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:35

..а кто-то вообще учитывает ВСЕ его "обещания"?..млжет с каждой такой "морды из телевизора" брать хотя-бы по мин.прожиточному уровню за КАЖДОЕ розданное им обещание? - так глядишь и бюджет районного ПФУ насобирается за срок их "каденций"... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:37

А ближе к выборам - новый комфортный космодром
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:22

Тада туристы туда попрут токо успевай деньги собирать
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:59

Правильно, вложить 500 млн. долл. минимум в реконструкцию, чтобы Коломойский и дальше никого не пускал в аэропорт, ага.

П. С. А какая разнца, какие цены на внутренние авиарейсы, ими все равно летает понт пассажиров, и то - одне и те же по десятку-сотне раз в год, потому что работодатель оплачвает
max_us_ua
 
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