Чиновники Міністерства соціальної політики України готують чергову порцію законодавчих змін.
Дивися повний текст Розлучення за розрахунком: українські чиновники придумали нову схему зменшення субсидій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:27
Розлучення за розрахунком: українські чиновники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розлучення за розрахунком: українські чиновники придумали нову схему зменшення субсидій.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:27
..б***, и эти субъекты кичатся несколькими высшими образованиями, часто даже в престижных ВУЗах "забугорных"!!..нахрена придумывать "велосипед"?! : вы воплотите в жизнь довольно НЕ сложную схему учета РАСХОДОВ всех-и-каждого и убъете при этом целое "стадо зайцев" + выведите из тени (считай - получишь в казну) МОРЕ теневых денег, исключающих потребность в кредитах МВФ и пр. кровопийц..!!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:27
Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15
предлагаю насчитывать доход в один прожминимум семьям у которых есть собака. А что - впадать в маразм, так по полной!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:23
если по полной, то надо и за котов тоже насчитывать... :)))
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Нед 20 тра, 2018 13:34
Открою для Вас Америку. За собак и котов налог официально уже давно платится (даже зависит от размера собаки!), например в Киеве еще с 2008 года! У меня эта строчка отдельно в ежемесячной платежке прописана, т.к. собака официально зарегистрирована. Опять же, несознательные граждане его не платят и забили, как обычно.
В наших реалиях наличие налога или закона не предполагает его обязательное применение. :-)
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:49
так то налог, а то доход. Разницу чуете?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
|