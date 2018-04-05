Розлучення за розрахунком: українські чиновники...

Додано: Пон 21 тра, 2018 11:58

"Если прежде муж, жена или другие родственники были зарегистрированы и проживали в разных помещениях, то каждый из них имел право на получение жилищной субсидии на свое жилье с учетом собственных доходов, что было логично и справедливо."

Нифига не справедливо. По декларации у них совмесный доход, а не у каждого отдельный.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.