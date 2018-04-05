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Розлучення за розрахунком:
українські чиновники...

Розлучення за розрахунком: українські чиновники...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:27

Розлучення за розрахунком: українські чиновники...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновники Міністерства соціальної політики України готують чергову порцію законодавчих змін.

Дивися повний текст Розлучення за розрахунком: українські чиновники придумали нову схему зменшення субсидій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:27

..б***, и эти субъекты кичатся несколькими высшими образованиями, часто даже в престижных ВУЗах "забугорных"!!..нахрена придумывать "велосипед"?! : вы воплотите в жизнь довольно НЕ сложную схему учета РАСХОДОВ всех-и-каждого и убъете при этом целое "стадо зайцев" + выведите из тени (считай - получишь в казну) МОРЕ теневых денег, исключающих потребность в кредитах МВФ и пр. кровопийц..!!
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:27

https://www.youtube.com/watch?v=QgUUyDA01EQ
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:15

предлагаю насчитывать доход в один прожминимум семьям у которых есть собака. А что - впадать в маразм, так по полной!
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:23

  RomanTik написав:предлагаю насчитывать доход в один прожминимум семьям у которых есть собака. А что - впадать в маразм, так по полной!

если по полной, то надо и за котов тоже насчитывать... :)))
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:34

  RomanTik написав:предлагаю насчитывать доход в один прожминимум семьям у которых есть собака. А что - впадать в маразм, так по полной!

Открою для Вас Америку. За собак и котов налог официально уже давно платится (даже зависит от размера собаки!), например в Киеве еще с 2008 года! У меня эта строчка отдельно в ежемесячной платежке прописана, т.к. собака официально зарегистрирована. Опять же, несознательные граждане его не платят и забили, как обычно.
В наших реалиях наличие налога или закона не предполагает его обязательное применение. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:49

  Watcher написав: Открою для Вас Америку. За собак и котов налог официально уже давно платится (даже зависит от размера собаки!), например в Киеве еще с 2008 года! У меня эта строчка отдельно в ежемесячной платежке прописана, т.к. собака официально зарегистрирована. Опять же, несознательные граждане его не платят и забили, как обычно. В наших реалиях наличие налога или закона не предполагает его обязательное применение. :-)

так то налог, а то доход. Разницу чуете?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:58

"Если прежде муж, жена или другие родственники были зарегистрированы и проживали в разных помещениях, то каждый из них имел право на получение жилищной субсидии на свое жилье с учетом собственных доходов, что было логично и справедливо."
Нифига не справедливо. По декларации у них совмесный доход, а не у каждого отдельный.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:27

плюсую кабинету министров, наконец то и до хитро.опых заробитчан добрались. молодцы, так держать.
lwa
 
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