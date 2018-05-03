Китай запропонував США скоротити дефіцит торгівлі на...
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Не стоит доверять всему о чем пишут СМИ, особенно ссылаясь на новости от неназванных источников
Однако позднее в пятницу китайский МИД опроверг это сообщение, сказав, что переговоры с США все еще продолжаются, но назвал их конструктивными.
В заявлении Белого дома говорится, что встречи сторон являются частью "продолжающихся торговых переговоров". Однако американские чиновники не раскрыли подробностей в отношении требований Китая в обмен на уступки.
Так что ещё не о чем не договорились, и что в обмен требуют китайцы - непонятно.
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