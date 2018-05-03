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Китай запропонував США скоротити
дефіцит торгівлі на...

Китай запропонував США скоротити дефіцит торгівлі на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:00

Китай запропонував США скоротити дефіцит торгівлі на...

Пропонуємо до обговорення:
Представники китайської влади на переговорах у Вашингтоні запропонували американській стороні пакет заходів для скорочення дефіциту торговельного балансу між Китаєм і США на $200 млрд.

Дивися повний текст Китай запропонував США скоротити дефіцит торгівлі на $200 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:01

Трамп откажется от любого договора. В контексте заигрываний с бизнеом ему важнее поддерживать состояние перманентной торовой войны с Китаем
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:19

Не стоит доверять всему о чем пишут СМИ, особенно ссылаясь на новости от неназванных источников

Однако позднее в пятницу китайский МИД опроверг это сообщение, сказав, что переговоры с США все еще продолжаются, но назвал их конструктивными.

В заявлении Белого дома говорится, что встречи сторон являются частью "продолжающихся торговых переговоров". Однако американские чиновники не раскрыли подробностей в отношении требований Китая в обмен на уступки.


Так что ещё не о чем не договорились, и что в обмен требуют китайцы - непонятно.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:14

Re: Китай запропонував США скоротити дефіцит торгівлі на...

Китай отрицает, что предложил США уступки в торговле.
http://www.vestifinance.ru/articles/101610
Чукча2
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