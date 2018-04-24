Про це повідомили в прес-службі компанії.
Дивися повний текст Новий український лоукостер отримав право на польоти.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:04
Новий український лоукостер отримав право на польоти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий український лоукостер отримав право на польоти.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:04
"...ранее летали в Malaysia Airlines" - купили на распродаже имущества малайцев после сбитого над Донбассом Боинга. Может, это они его сбили?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:27
Это те, что двое суток мариновали пассажиров своего чартера в Египте?
Что-то мне стремновато с такими летать
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