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Новий український лоукостер
отримав право на польоти

Новий український лоукостер отримав право на польоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:04

Новий український лоукостер отримав право на польоти

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі компанії.

Дивися повний текст Новий український лоукостер отримав право на польоти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:04

"...ранее летали в Malaysia Airlines" - купили на распродаже имущества малайцев после сбитого над Донбассом Боинга. Может, это они его сбили?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:27

Это те, что двое суток мариновали пассажиров своего чартера в Египте?
Что-то мне стремновато с такими летать
antey1969
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