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У Порошенка закуплять 15
нових седанів Toyota і 1 джип

У Порошенка закуплять 15 нових седанів Toyota і 1 джип
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:20

У Порошенка закуплять 15 нових седанів Toyota і 1 джип

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить тендерна документація на майданчику ProZorro.

Дивися повний текст У Порошенка закуплять 15 нових седанів Toyota і 1 джип.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:20

прелестно. а мы будем собирать на ремонт "буханок" столетних - https://ua.censor.net.ua/photo_news/3066731/volontery_megapoligraf_prosyat_ukrayintsiv_dopomogty_z_remontom_dvoh_avtomobiliv_shvydkoyi_dopomogy
это наше родное украинское дно...
r_skrypnik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:59

ЗАЗ берите-поддержите отечественного производителя
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:17

  romiks2009 написав:ЗАЗ берите-поддержите отечественного производителя

только ЗАЗ, нефиг нашими деньгами сорить, или пусть за свои закупает.
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:30

Re: у Порошенка

  сова написав:только ЗАЗ, нефиг нашими деньгами

ЗАЗ остановлен. пусть на литовских номерах возьмет, как все
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:33

А как же автопром? Поддержите его! Что жы вы, граждане мать вашу, чиновники, налогами народ облагаете в поддержку отечетсвенного автопрома, а сами берете не в самой дешевой комплектации японце? Хотя бы Шкоду купили, на Еврокаре же собирают!
Вот так и верь им всем... Они страдают за народ.
magneet
 
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