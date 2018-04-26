Про це свідчить тендерна документація на майданчику ProZorro.
Дивися повний текст У Порошенка закуплять 15 нових седанів Toyota і 1 джип.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:20
У Порошенка закуплять 15 нових седанів Toyota і 1 джип
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Порошенка закуплять 15 нових седанів Toyota і 1 джип.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:20
прелестно. а мы будем собирать на ремонт "буханок" столетних - https://ua.censor.net.ua/photo_news/3066731/volontery_megapoligraf_prosyat_ukrayintsiv_dopomogty_z_remontom_dvoh_avtomobiliv_shvydkoyi_dopomogy
это наше родное украинское дно...
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:17
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:30
Re: у Порошенка
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:33
А как же автопром? Поддержите его! Что жы вы, граждане мать вашу, чиновники, налогами народ облагаете в поддержку отечетсвенного автопрома, а сами берете не в самой дешевой комплектации японце? Хотя бы Шкоду купили, на Еврокаре же собирают!
Вот так и верь им всем... Они страдают за народ.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:12
Какие могут быть иномарки за народные бюджетные деньги?
Какой обогрев лобового и омыватель фар? Берите славуту и в гаражах ставьте как опцию
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