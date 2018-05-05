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КМДА відкрила громадське
обговорення нових тарифів на проїзд

КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31

КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація запустила громадське обговорення підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень.

Дивися повний текст КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:32

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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34

Двухкратное повышение стоимости проезда ещё быстрее раскрутит инфляцию, скаканут цены на всё, у нас такая закономерность. Недавно один министр заявил что украинцы много кушают, вот теперь всем кто передвигается не на своём авто, будет повод поумерить свой аппетит. Не понятно, почему миллиарды от иностранных кредитов, полученные раньше не направлялись на обновление транспорта, неужели бюджета страны на проедание не хватает?
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