Київська міська державна адміністрація запустила громадське обговорення підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень.
Дивися повний текст КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31
КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34
Двухкратное повышение стоимости проезда ещё быстрее раскрутит инфляцию, скаканут цены на всё, у нас такая закономерность. Недавно один министр заявил что украинцы много кушают, вот теперь всем кто передвигается не на своём авто, будет повод поумерить свой аппетит. Не понятно, почему миллиарды от иностранных кредитов, полученные раньше не направлялись на обновление транспорта, неужели бюджета страны на проедание не хватает?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:50
В смысле не напрявлялись на обновление? 47 новых трамваев, 100 автобусов и не помню сколько троллейбусов в 2017 - это не обновление?
Если почитать ТЭО на повышение - там речь идет исключительно об операционных затратах (ЗП водителям, ГСМ, запчасти), без инвестиций.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:54
Re: КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на пр
В кредит
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:19
Нет, за кеш. Вот перечисление денег
Хотя я вообще за лизинговую схему.
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