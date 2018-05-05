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КМДА відкрила громадське
обговорення нових тарифів на проїзд

КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31

КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська державна адміністрація запустила громадське обговорення підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до 8 гривень.

Дивися повний текст КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:32

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vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:34

Двухкратное повышение стоимости проезда ещё быстрее раскрутит инфляцию, скаканут цены на всё, у нас такая закономерность. Недавно один министр заявил что украинцы много кушают, вот теперь всем кто передвигается не на своём авто, будет повод поумерить свой аппетит. Не понятно, почему миллиарды от иностранных кредитов, полученные раньше не направлялись на обновление транспорта, неужели бюджета страны на проедание не хватает?
1007qwert
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:50

  1007qwert написав:Двухкратное повышение стоимости проезда ещё быстрее раскрутит инфляцию, скаканут цены на всё, у нас такая закономерность. Недавно один министр заявил что украинцы много кушают, вот теперь всем кто передвигается не на своём авто, будет повод поумерить свой аппетит. Не понятно, почему миллиарды от иностранных кредитов, полученные раньше не направлялись на обновление транспорта, неужели бюджета страны на проедание не хватает?

В смысле не напрявлялись на обновление? 47 новых трамваев, 100 автобусов и не помню сколько троллейбусов в 2017 - это не обновление?
Если почитать ТЭО на повышение - там речь идет исключительно об операционных затратах (ЗП водителям, ГСМ, запчасти), без инвестиций.
.
Haborym
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:54

Re: КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на пр

  Haborym написав:47 новых трамваев, 100 автобусов и не помню сколько троллейбусов в 2017 - это не обновление?
В кредит
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:19

  BBC написав:
  Haborym написав:47 новых трамваев, 100 автобусов и не помню сколько троллейбусов в 2017 - это не обновление?
В кредит

Нет, за кеш. Вот перечисление денег https://goo.gl/tXzz1D
Хотя я вообще за лизинговую схему.
.
Haborym
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:19

Re: громадське обговорення

  Haborym написав:речь идет исключительно об операционных затратах (ЗП водителям, ГСМ, запчасти), без инвестиций.

Что тогда обсуждать?.. Все же за достойные з/п всем.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:47

15 седанов + Джип "Голове", и скинутся народу на такую прелесть...
сова
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:13

А ЗП тоже в 2 раза вырастет?
Rainbow
 
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