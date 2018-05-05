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КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 03:52
1007qwert написав:
Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты?
Так закупали же. Автобусы у Бацьки покупали, до сих пор ездять МАЗы эти. И до них были автобусы- троллейбусы. Вагоны метро капиталку делали сотнями. Правда за это не заплатили, но то уже вопрос второй.
А Кличко с трамваями Песа-Уралвагонзавод знатно выручил, и москвичам нос утер: Москва отказалась, показалось им что дорого хотят - ничего, Киев их купил за кэш.
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EKO
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Додано: Суб 19 тра, 2018 06:05
EKO написав: 1007qwert написав:
Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты?
Так закупали же. Автобусы у Бацьки покупали, до сих пор ездять МАЗы эти. И до них были автобусы- троллейбусы. Вагоны метро капиталку делали сотнями. Правда за это не заплатили, но то уже вопрос второй.
А Кличко с трамваями Песа-Уралвагонзавод знатно выручил, и москвичам нос утер: Москва отказалась, показалось им что дорого хотят - ничего, Киев их купил за кэш.
Не понимаю, зачем покупать Мазы у союзников наших врагов? У нас куча производителей автобусов. То же с Песой - они строились совместно с расеянцами - у них даже на стёклах написано уралвагонзавод - тот расеянский завод, который делает танки. А утерли нос нашим производителям трамваев - львовскому "Электрону" и днепровской "Татре-Юг".
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BIGor
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rjkz
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