КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд

Додано: Суб 19 тра, 2018 11:08

EKO написав: 1007qwert написав: Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты? Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты?

Так закупали же. Автобусы у Бацьки покупали, до сих пор ездять МАЗы эти. И до них были автобусы- троллейбусы. Вагоны метро капиталку делали сотнями. Правда за это не заплатили, но то уже вопрос второй.

А Кличко с трамваями Песа-Уралвагонзавод знатно выручил, и москвичам нос утер: Москва отказалась, показалось им что дорого хотят - ничего, Киев их купил за кэш. Так закупали же. Автобусы у Бацьки покупали, до сих пор ездять МАЗы эти. И до них были автобусы- троллейбусы. Вагоны метро капиталку делали сотнями. Правда за это не заплатили, но то уже вопрос второй.А Кличко с трамваями Песа-Уралвагонзавод знатно выручил, и москвичам нос утер: Москва отказалась, показалось им что дорого хотят - ничего, Киев их купил за кэш.

Новые трамваи ездят на скоростной ветке, а посмотрите какие старые ходят на Лукьяновке, Подоле, да ладно, главное что хоть они есть, а вот автобусов мало, если в расписании стоит интервал движения 15-30 мин., а он ходит 1 в час. Если не хватает машин надо составить расписание не с интервалом, а указывать точное время, что бы пассажиры не отдавали деньги маршруткам, а приходили к часу прибытия автобуса, а то как правило, за пару минут до прибытия автобуса подъезжает маршрутка толпа набивается в неё, а потом приезжает автобус с 5 пенсионерами, а нам говорят что автобусы убыточные, похоже им так выгодно, у владельцев маршруток сильное лобби в Киеве и не только.