КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд

1007qwert написав:

Haborym написав: 1007qwert написав: Двухкратное повышение стоимости проезда ещё быстрее раскрутит инфляцию, скаканут цены на всё, у нас такая закономерность. Недавно один министр заявил что украинцы много кушают, вот теперь всем кто передвигается не на своём авто, будет повод поумерить свой аппетит. Не понятно, почему миллиарды от иностранных кредитов, полученные раньше не направлялись на обновление транспорта, неужели бюджета страны на проедание не хватает? Двухкратное повышение стоимости проезда ещё быстрее раскрутит инфляцию, скаканут цены на всё, у нас такая закономерность. Недавно один министр заявил что украинцы много кушают, вот теперь всем кто передвигается не на своём авто, будет повод поумерить свой аппетит. Не понятно, почему миллиарды от иностранных кредитов, полученные раньше не направлялись на обновление транспорта, неужели бюджета страны на проедание не хватает?

В смысле не напрявлялись на обновление? 47 новых трамваев, 100 автобусов и не помню сколько троллейбусов в 2017 - это не обновление?

Если почитать ТЭО на повышение - там речь идет исключительно об операционных затратах (ЗП водителям, ГСМ, запчасти), без инвестиций. В смысле не напрявлялись на обновление? 47 новых трамваев, 100 автобусов и не помню сколько троллейбусов в 2017 - это не обновление?Если почитать ТЭО на повышение - там речь идет исключительно об операционных затратах (ЗП водителям, ГСМ, запчасти), без инвестиций.

Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты? Разве нельзя было за те кредиты закупать современный транспорт раньше? Ежегодное подоражание проезда, влечет рост тарифов и других услуг, раскручивается инфляция.Ещё в 2006 г. трамвайные билетики были по 30 коп, а теперь 4 грн, через 2 месяца будет 8 грн. А в стране сколько людей работает? Хорошо если половина населения страны имеет работу, а вот вторая половина - люди на содержании: дети, школьники, студенты, безработные, инвалиды, пенсионеры, и маховик инфляции ударяет по большей части граждан. Преступность, воровство, криминал уже поглотил Украину, страшно представить что ещё нас может ожидать, если правительство не остановит этот "принцип домино". Похоже, все кто приходит туда работать, учились только на то как себе в закрома нагрести побольше, а экономические законы развития государства постигнуть им было некогда.