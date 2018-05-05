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КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 тра, 2018 03:52
1007qwert написав:
Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты?
Так закупали же. Автобусы у Бацьки покупали, до сих пор ездять МАЗы эти. И до них были автобусы- троллейбусы. Вагоны метро капиталку делали сотнями. Правда за это не заплатили, но то уже вопрос второй.
А Кличко с трамваями Песа-Уралвагонзавод знатно выручил, и москвичам нос утер: Москва отказалась, показалось им что дорого хотят - ничего, Киев их купил за кэш.
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EKO
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Додано: Суб 19 тра, 2018 06:05
EKO написав: 1007qwert написав:
Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты?
Так закупали же. Автобусы у Бацьки покупали, до сих пор ездять МАЗы эти. И до них были автобусы- троллейбусы. Вагоны метро капиталку делали сотнями. Правда за это не заплатили, но то уже вопрос второй.
А Кличко с трамваями Песа-Уралвагонзавод знатно выручил, и москвичам нос утер: Москва отказалась, показалось им что дорого хотят - ничего, Киев их купил за кэш.
Не понимаю, зачем покупать Мазы у союзников наших врагов? У нас куча производителей автобусов. То же с Песой - они строились совместно с расеянцами - у них даже на стёклах написано уралвагонзавод - тот расеянский завод, который делает танки. А утерли нос нашим производителям трамваев - львовскому "Электрону" и днепровской "Татре-Юг".
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BIGor
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Додано: Суб 19 тра, 2018 11:08
EKO написав: 1007qwert написав:
Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты?
Так закупали же. Автобусы у Бацьки покупали, до сих пор ездять МАЗы эти. И до них были автобусы- троллейбусы. Вагоны метро капиталку делали сотнями. Правда за это не заплатили, но то уже вопрос второй.
А Кличко с трамваями Песа-Уралвагонзавод знатно выручил, и москвичам нос утер: Москва отказалась, показалось им что дорого хотят - ничего, Киев их купил за кэш.
Новые трамваи ездят на скоростной ветке, а посмотрите какие старые ходят на Лукьяновке, Подоле, да ладно, главное что хоть они есть, а вот автобусов мало, если в расписании стоит интервал движения 15-30 мин., а он ходит 1 в час. Если не хватает машин надо составить расписание не с интервалом, а указывать точное время, что бы пассажиры не отдавали деньги маршруткам, а приходили к часу прибытия автобуса, а то как правило, за пару минут до прибытия автобуса подъезжает маршрутка толпа набивается в неё, а потом приезжает автобус с 5 пенсионерами, а нам говорят что автобусы убыточные, похоже им так выгодно, у владельцев маршруток сильное лобби в Киеве и не только.
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1007qwert
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Додано: Суб 19 тра, 2018 13:52
Повышения на автобус для того, что бы сделать маршрутки по 10 грн.
Не будут они держать цены ниже муниципального транспорта.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 19 тра, 2018 14:04
1007qwert написав: Haborym написав: 1007qwert написав:
Двухкратное повышение стоимости проезда ещё быстрее раскрутит инфляцию, скаканут цены на всё, у нас такая закономерность. Недавно один министр заявил что украинцы много кушают, вот теперь всем кто передвигается не на своём авто, будет повод поумерить свой аппетит. Не понятно, почему миллиарды от иностранных кредитов, полученные раньше не направлялись на обновление транспорта, неужели бюджета страны на проедание не хватает?
В смысле не напрявлялись на обновление? 47 новых трамваев, 100 автобусов и не помню сколько троллейбусов в 2017 - это не обновление?
Если почитать ТЭО на повышение - там речь идет исключительно об операционных затратах (ЗП водителям, ГСМ, запчасти), без инвестиций.
Кличко много делает для города, но за пару лет обновить всё что 25 лет рассыпалось это фантастика. Но ведь раньше, ещё до 2014 г. на что тратились миллиардные кредиты? Разве нельзя было за те кредиты закупать современный транспорт раньше? Ежегодное подоражание проезда, влечет рост тарифов и других услуг, раскручивается инфляция.
Ещё в 2006 г. трамвайные билетики были по 30 коп, а теперь 4 грн, через 2 месяца будет 8 грн. А в стране сколько людей работает? Хорошо если половина населения страны имеет работу, а вот вторая половина - люди на содержании: дети, школьники, студенты, безработные, инвалиды, пенсионеры, и маховик инфляции ударяет по большей части граждан. Преступность, воровство, криминал уже поглотил Украину, страшно представить что ещё нас может ожидать, если правительство не остановит этот "принцип домино". Похоже, все кто приходит туда работать, учились только на то как себе в закрома нагрести побольше, а экономические законы развития государства постигнуть им было некогда.
Ну вы прям развернули трагедию в масштабах страны. Даже 12-15 грн за проезд не вызовет ровно никакого эффекта на инфляцию и экономику от слова совсем. Это как про бензин помню говорили, что если будет по 20грн- с дорог исчезнут машины, люди поставят машины на прикол. Бензин уже 29, а проехать из-за пробок невозможно.
Меня лично больше волнует - куда пойдут эти деньги от повышения. Важно, чтобы они пошли на развитие транспорта,зп людям, и т.д.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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Додано: Суб 19 тра, 2018 16:51
SMOKE написав:
Ну вы прям развернули трагедию в масштабах страны. Даже 12-15 грн за проезд не вызовет ровно никакого эффекта на инфляцию и экономику от слова совсем. Это как про бензин помню говорили, что если будет по 20грн- с дорог исчезнут машины, люди поставят машины на прикол. Бензин уже 29, а проехать из-за пробок невозможно.
Меня лично больше волнует - куда пойдут эти деньги от повышения. Важно, чтобы они пошли на развитие транспорта,зп людям, и т.д.[/quote]
В Киеве полно авто с иногородними номерами,не только киевские, покупает авто небольшой процент населения, большинство же экономит на еде, одежде и не приобретает авто. За последние 5 лет в стране во сколько раз повысились цены на всё? Вы не видите инфляции совсем, в какой стране Вы живёте?
Из-за роста цен наши люди не устраивают протестных акций, но не за горами выборы, посмотрим за кого будет голосавать большинство.
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1007qwert
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Додано: Нед 20 тра, 2018 07:57
1007qwert написав: SMOKE написав:
Ну вы прям развернули трагедию в масштабах страны. Даже 12-15 грн за проезд не вызовет ровно никакого эффекта на инфляцию и экономику от слова совсем. Это как про бензин помню говорили, что если будет по 20грн- с дорог исчезнут машины, люди поставят машины на прикол. Бензин уже 29, а проехать из-за пробок невозможно.
Меня лично больше волнует - куда пойдут эти деньги от повышения. Важно, чтобы они пошли на развитие транспорта,зп людям, и т.д.
В Киеве полно авто с иногородними номерами,не только киевские, покупает авто небольшой процент населения, большинство же экономит на еде, одежде и не приобретает авто. За последние 5 лет в стране во сколько раз повысились цены на всё? Вы не видите инфляции совсем, в какой стране Вы живёте?
Из-за роста цен наши люди не устраивают протестных акций, но не за горами выборы, посмотрим за кого будет голосавать большинство.[/quote]
Как вы связываете увеличение стоимости проезда до 8грн с инфляцией в стране остается загадкой. Спасибо, что описали, что в стране есть люди, экономящие на необходимом- я с этим полностью согласен и не спорил, как и не утверждал, что у нас нет инфляции. Многим людям не хватает заработков, но в стране идут положительные изменения к лучшему и занимаются тем, чем должны были заниматься все 25лет - и это мне нравится. Поднятие проезда в два раза перед выборами- говорит о том, что мы наконец отходим по чуть-чуть от де*** пролетарского популизма, который обрекает всегда жить плохо. Кто за ним скучает и носталтгирует- может послушать тошнотиков вроде Юли или Ляшка, постоянно обещающих шару лохторату, только выберите нас
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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SMOKE
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