КМДА відкрила громадське обговорення нових тарифів на проїзд

Додано: Нед 20 тра, 2018 07:57

1007qwert написав: SMOKE написав:

Ну вы прям развернули трагедию в масштабах страны. Даже 12-15 грн за проезд не вызовет ровно никакого эффекта на инфляцию и экономику от слова совсем. Это как про бензин помню говорили, что если будет по 20грн- с дорог исчезнут машины, люди поставят машины на прикол. Бензин уже 29, а проехать из-за пробок невозможно.

Меня лично больше волнует - куда пойдут эти деньги от повышения. Важно, чтобы они пошли на развитие транспорта,зп людям, и т.д. Ну вы прям развернули трагедию в масштабах страны. Даже 12-15 грн за проезд не вызовет ровно никакого эффекта на инфляцию и экономику от слова совсем. Это как про бензин помню говорили, что если будет по 20грн- с дорог исчезнут машины, люди поставят машины на прикол. Бензин уже 29, а проехать из-за пробок невозможно.Меня лично больше волнует - куда пойдут эти деньги от повышения. Важно, чтобы они пошли на развитие транспорта,зп людям, и т.д.

В Киеве полно авто с иногородними номерами,не только киевские, покупает авто небольшой процент населения, большинство же экономит на еде, одежде и не приобретает авто. За последние 5 лет в стране во сколько раз повысились цены на всё? Вы не видите инфляции совсем, в какой стране Вы живёте?Из-за роста цен наши люди не устраивают протестных акций, но не за горами выборы, посмотрим за кого будет голосавать большинство.[/quote]Как вы связываете увеличение стоимости проезда до 8грн с инфляцией в стране остается загадкой. Спасибо, что описали, что в стране есть люди, экономящие на необходимом- я с этим полностью согласен и не спорил, как и не утверждал, что у нас нет инфляции. Многим людям не хватает заработков, но в стране идут положительные изменения к лучшему и занимаются тем, чем должны были заниматься все 25лет - и это мне нравится. Поднятие проезда в два раза перед выборами- говорит о том, что мы наконец отходим по чуть-чуть от де*** пролетарского популизма, который обрекает всегда жить плохо. Кто за ним скучает и носталтгирует- может послушать тошнотиков вроде Юли или Ляшка, постоянно обещающих шару лохторату, только выберите нас