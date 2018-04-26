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Максим Пархоменко: трудова
міграція в Україні. За і проти.

Максим Пархоменко: трудова міграція в Україні. За і проти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:42

Максим Пархоменко: трудова міграція в Україні. За і проти.

Пропонуємо до обговорення:
Наші співвітчизники щорічно переводять близько 7 млрд доларів в Україну.

Дивися повний текст Максим Пархоменко: трудова міграція в Україні. За і проти..
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