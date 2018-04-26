Наші співвітчизники щорічно переводять близько 7 млрд доларів в Україну.
Дивися повний текст Максим Пархоменко: трудова міграція в Україні. За і проти..
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:42
Максим Пархоменко: трудова міграція в Україні. За і проти.
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Пархоменко: трудова міграція в Україні. За і проти..
Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:42
Максим Пархоменко - горе аналитик! Есть только одно -За- это то что жители Украины которые не могут найти достойную работу на родине имеют возможность ехать зарабатывать за границу и на этом все -За- и заканчиваются!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:33
и второе: государству не нужно думать за рабочие места в Украине, а еще и валюта падает с неба
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